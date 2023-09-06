U18世界盃／日本隊嚐小籠包 選手喊超級超級超級好吃
在台灣參加U18世界盃棒球賽的日本棒球代表隊成員，利用明天賽事前的空檔，今天中午在台北知名店家享用小籠包。日本隊投手東恩納蒼興奮地說：「超級超級超級好吃。」
日本日刊體育報導，日本U18棒球代表隊隊長小林隼翔9月3日對戰美國隊時，為了守備美國隊擊出的一顆飛球，跟左外野手橋本航河發生激烈碰撞。雖然意識清楚打完整場比賽，但是腹部及頭部都遭到撞擊，在賽後隔天住院檢查2天後，於今天中午出院並跟隊友共進午餐。
小林看到隊友熱情迎接開心地說，之後希望可以為球隊做出貢獻，「首先先從活動身體開始」。
日本代表隊今天沒有比賽，開放球員穿著便服，但多數球員還是穿著印有JAPAN的POLO衫到鼎泰豐用餐。而捕手寺地隆成穿著白色背心、戴墨鏡的模樣，也逗得隊友發笑。
球員看到小籠包送上桌後開心地歡呼，配合副隊長山田脩也的口令一起開動。投手東恩納蒼興奮地說，「超級超級超級好吃」。
日本隊今天雖然休兵，但為了明天首場超級循環賽複賽，今天上午在住宿地點附近的公園，花了約30分鐘左右活動身體。
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