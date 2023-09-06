中職／稻葉篤紀再次造訪悍將 林華韋透露會晤內容

日職火腿隊總經理稻葉篤紀今天下午現身新莊棒球場，與富邦悍將隊高層會晤約30分鐘，悍將領隊林華韋表示，主要是禮貌性拜會，對於曾峻岳狀況並沒有多聊。

稻葉篤紀4日到新莊球場觀看賽事，剛好看到曾峻岳上場關門，隔天對他的投球能力也讚譽有佳；火腿隊是傳聞中關注曾峻岳的日職球隊之一，他在今年季後就有望取得旅外資格。

針對稻葉篤紀今天造訪新莊棒球場，林華韋表示，主因是日前他曾到球場觀戰，擔心失禮，因此今天正式拜訪，雙方主要是球團與球團間，針對未來可能的交流有些初步的討論，「我想彼此都對對方球隊有興趣。」

至於曾峻岳的狀況，林華韋表示，雙方並沒有聊到，稻葉篤紀此行不僅觀看曾峻岳出賽，也有觀察U18世界盃各國好手的任務在。

今年季後曾峻岳有機會旅外，林華韋認為，球員有機會，球團都是樂觀其成，尤其曾峻岳也才21歲，「他的離開或許對戰力有影響，但長遠來看我們都是鼓勵選手。」