中職／曾峻岳旅日倒數？丘總期許：每一場當旅外投

21歲富邦悍將隊守護神曾峻岳資歷將滿3年，今年球季結束就有機會取得旅外資格，近期多支日職球隊關注是否形成壓力？悍將總教練丘昌榮表示：「這點小壓力都頂不住，怎麼去日本打球？」

曾峻岳生涯在中職146場出賽拿下48次救援成功，生涯防禦率1.99，被上壘率僅0.96，145局投出170次三振，獲得日職球隊注目。

雖然並未特別提醒曾峻岳要保持平常心，但丘總表示，日前就曾跟他說過，就算在中職也要當成旅外去投，「每次出賽都要繳出好的品質，到了日本，打者會更難應付。」

曾峻岳能否旅外當然尚未定案，丘昌榮認為，雖然目前外界很多討論，但無論最終有沒有旅外，「他都是職棒球員，都要全力以赴，也聽過有球員沒能旅外就洩氣，導致影響到那一年，作為職棒球員就是要準備好每一個球季。」