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路跑／響應2050淨零排放 石門水庫楓半馬12月3日開跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬將於12月3日開跑。圖／桃園市政府體育局提供
桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬將於12月3日開跑。圖／桃園市政府體育局提供

桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬今年以強勢之姿回歸，賽事將於12月3日開跑，從石門水庫南苑停車場出發，響應桃園市政府「2050淨零排放」，石門水庫楓半馬向「淨零、減碳、減塑」看齊，成為桃園綠色路跑賽事。

半程馬拉松21.0975公里組迎來全新賽道，一路沿台四線經過崁津大橋、大溪橋頭旁，至武嶺橋前折返，過往路線轉彎處多，坡度起伏較大，今年重新設計賽道，截彎取直，期待各路路跑好手前來挑戰破個人最佳成績。另外設有路跑組10公里與健康休閒組5公里，沿著環湖公路經過環翠樓、石門水庫大壩紀念碑，欣賞石門水庫獨有的楓紅賽道。

本屆賽事紀念衣（背心、短T）使用環保材質，每組皆贈水杯夾，減少紙杯用量，鼓勵循環使用、降低廢棄物，達到「淨零、減碳、減塑」的目標，選手的長跑路徑，同時也是桃園的「淨零路徑」，也讓減碳成為桃園路跑活動特色。除此之外報名半程馬拉松可獲得運動腰包，路跑組可獲得運動袖套；完賽禮皆可獲得完賽獎牌、完賽浴巾/毛巾、運動束口袋。

本屆賽事半程馬拉松21.0975公里男女總排敘獎取前10名，路跑組10KM男女總排敘獎取前5名，亦有視障組專屬獎勵及變裝組敘獎，高額總獎金達45萬8千元，等著各路好手前來破PB搶獎金。

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