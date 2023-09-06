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中職／遭餅總批自我管理出狀況 李丞齡發聲：抱歉支持我的人

聯合新聞網／ 綜合報導
李丞齡。 報系資料照
李丞齡。 報系資料照

統一獅隊日前交出60人名單，23歲外野手李丞齡被註銷，總教練林岳平也點名他，「自我管理屢屢出狀況。」消息一出引發球迷熱議，李丞齡昨天在個人社群首度發聲。

李丞齡近3季在一軍合計出賽87場，打擊率2成27、全壘打4支、打點30分；今年在二軍出賽26場，打擊率不到1成（0.095）、未有全壘打和打點。林岳平直言李丞齡屢勸不聽，也不修正，不如把機會讓給新人。

李丞齡昨天在社群發文寫道，「承認自己不是一個很優質的運動員，抱歉我的家人，抱歉支持我的人，最抱歉的統一球團與教練，我沒做好我該做的事，也感謝給我時間改變，我以感恩的心與懺悔的身來改變。」

統一獅上月繳交60人名單，註銷李丞齡、方建德、姚雨翔、田子杰、羅昂；註冊宋文華、林佳緯、辛俊昇、余羿賢及新洋投蘭道爾。蘭道爾昨晚「開箱」面對富邦悍將隊，繳出6局失1分的優質先發。

統一獅

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