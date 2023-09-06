U18世界盃／孫易磊飆153公里 展現最好一面給稻葉篤紀看

U18世界盃棒球賽台灣隊今天與波多黎各派出王牌孫易磊先發，但比數早早拉開，孫易磊2局無失分飆速153公里，他表示在日職火腿隊總經理稻葉篤紀面前球投球保持平常心，把最好一面展現出來。

U18世界盃棒球賽台灣隊今天預賽最後一戰與波多黎各交手力拚分組第一，台灣隊派出王牌右投手孫易磊先發，首局被首名打者敲出安打，但及時回穩、沒有失掉分數。

台灣隊今天1局下拿下5分，2局下攻下9分，比賽前半段就把領先差距拉開，孫易磊2局投完就退場，今天總計用27球投2局，僅被敲出1支安打，投出3次三振，最快球速153公里；台灣隊終場以16比2、5局拿勝，以分組第1、帶著2勝晉級複賽。

台灣隊總教練吳柏宏表示，沒想過今天會是這樣的結局，之前就有一直提醒球員，場上專注力足夠的話，內容就不會差太多，攻擊方面展現選球的耐心、有適時的安打，是今天做得好的地方。

孫易磊今天僅投27球沒有隔場限制，會不會讓孫易磊複賽先發，吳柏宏表示，目前還沒有安排好，還需要討論，但確定不會是明天首戰對美國的比賽先發。

孫易磊表示，今天比賽打早場、有點熱，但抓到第1個出局數後就慢慢適應，投球策略是丟好球讓打者打不好，精簡用球數。

日職北海道日本火腿鬥士隊總經理稻葉篤紀今天特別到場看孫易磊先發。 中央社

孫易磊今年高中畢業沒有投入中職選秀、選擇讀大學，希望拚旅外機會，日職北海道日本火腿鬥士隊總經理稻葉篤紀今天也有特別到場看孫易磊先發，孫易磊表示有看到新聞，但沒有什麼不同的想法，就把最好的一面展現給對方看，其他的事情他無法掌握。

台灣隊預賽5戰全勝，A組排名第1晉級、帶著2勝晉級取得優勢，韓國與波多黎各比賽誰搶勝就是分組第2，至於B組名次昨天就確定，依序是美國、日本、荷蘭，台灣隊明天複賽首戰將與美國隊交手。