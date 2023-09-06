徐生明盃／第11屆移師彰化續辦 謝典林：怎能讓它結束

徐生明國際少棒錦標賽確定邁向第11屆，地點就在彰化。「師母」謝榮瑤特別感謝彰化鄉親及企業的支持，尤其全力促成比賽到彰化的議長謝典林以及今天來到現場的頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩，謝榮瑤表示：「真的是『彰化11、11成美』。」

新的10年，徐生明國際少棒錦標賽選擇彰化啟程，並將於11月25至28日舉行，9月18日上午9點開放全國少棒隊報名，比賽維持32隊規模，分8個場地進行，並將邀請日本及韓國各1隊勁旅來台，與國內小朋友做球技的交流。

2022年，第10屆徐生明盃國際少棒錦標賽在高雄完美落幕，留下第1個「十年有成」的歷史，當時徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤曾表示，募款一年比一年難，對於第11屆不敢有承諾。

彰化縣議長謝典林聽聞此事，全力為經費奔走，還召集體育會、棒委員的人力，投入所有的資源，謝典林表示：「小朋友能在比賽過程中，學習『穿上球衣永不放棄的精神』，這麼有意義的比賽，怎麼能讓它結束？能夠到彰化來舉辦，當然要全力來促成，也希望徐生明少棒賽的舉辦，能帶動彰化棒球運動的發展。」

謝典林表示，「徐生明總教練是我們從小到大的棒球英雄，徐師母在祂過世後舉辦少棒賽，10年來報名都是秒殺，連日本、韓國的球隊都搶著要來參加，球員和教練評價很高，加上每年都會安排很多旅外及國內職棒球星來指導小朋友，因此成為國內矚目少棒賽。」

此外，彰化縣政府為了迎接徐生明國際少棒錦標賽，也針對各個場地特別進行維護，彰化縣政府機要秘書陳柏村指出，「感謝徐生明國際少棒錦標賽能在彰化縣進行，也希望透過這樣的比賽提升彰化縣的運動風氣以及透過國內外選手的交流，結交好友外也進而增加國際觀。」