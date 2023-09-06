U18世界盃／林佳緯登板收尾圓夢 應是生涯最後一次投球

U18世界盃棒球賽台灣今天與波多黎各交手，林佳緯刻意在教練視線範圍「暗示」，5局圓夢登板投球，投0.1局替球隊守住勝利，接下來進到職棒應是打者身分，今天可能是最後一次登板投球。

U18世界盃棒球賽台灣隊今天預賽最後一戰與波多黎各交手，前4局打完已取得16分領先，5局上中繼投手曾偉喆稍微有狀況，2人出局後換上林佳緯登板投球，林佳緯被敲出安打失掉1分，算在前一任投手身上，接著他讓打者敲出右外野方向飛球出局，替球隊守住勝利。

林佳緯是可投可打的好手，在母隊穀保家商時也會登板投球，去年U18世界盃棒球賽也曾登板對巴拿馬先發，投0.1局失掉4分（3分責失分），他笑說：「上一屆被KO，今天算是雪恥」。

林佳緯今年選秀會以野手身分被中職統一獅隊首輪選進，此次出賽也多以野手上場，他透露今天4局結束整理場地的時候，就一直站在教練團看得到的地方，比出投球的動作「暗示」教練他可以登板。

林佳緯表示，教練團原本擔心他會受傷，但他有跟教練說會小心，「這應該是最後一次站上投手丘了，蠻開心的、還有機會在世界盃登板。」

林佳緯今天先發守右外野，5局登板投球後，由另外一名投打二刀陽念希接替守右外野，剛好最後一個出局數也是打到右外野，林佳緯笑說：「這是命運的安排吧！陽念希也蠻開心的。」

林佳緯此次打擊狀態還沒進入狀況，但他表示，賽前擊球感覺已經越來越好，希望後面比賽可以用打擊幫助球隊。