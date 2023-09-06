U18世界盃／張趙紘單局雙響砲 讓隊友「許願」 成真

U18世界盃棒球賽台灣隊「老趙」張趙紘回應隊友「許願」，2局下單局雙響砲、貢獻5分打點，率隊以16比2輕取波多黎各，張趙紘承認前幾場比賽打得比較緊繃，今天開轟後壓力釋放。

U18世界盃棒球賽台灣隊今天與波多黎各交手，「老趙」張趙紘2局下首打席先敲出2分砲，單局第2次打擊機會再敲出3分砲，單局雙響砲是生涯首次，至於單場雙響砲，他笑說應該也要算回少棒階段了。

台灣隊總教練吳柏宏表示，張趙紘在代表隊甚至是母隊平鎮高中內，都算是爆發力很突出的球員，前幾場打擊發揮還不算特別理想，也有一直提醒他打擊節奏要做好，攻擊內容自然就會不一樣，今天首轟對方投手的直球也有一定水準。

張趙紘表示，印象中是第1次打出中外野方向全壘打，先前玉山盃開轟慢慢跑壘，被媽媽提醒這樣不好，今天開轟還是全力衝刺；張趙紘自評前幾場比賽打擊沒有打開、感覺有點繃，今天開轟後壓力釋放。

張趙紘透露，今天敲出首轟後回到休息區，隊友一直「許願」叫他再打一轟，果然第2轟跟著出來，雙響砲後隊友喊再1轟，他笑說：「單局3轟太扯了啦。」

張趙紘敲出本屆台灣首轟，他也有把開轟球拿回來，他表示從國小開始就有習慣收集開轟球，目前已經收集超過10顆。