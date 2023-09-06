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U18世界盃／柯敬賢敲陽春砲 笑說天上的爸爸有幫忙推一下

中央社／ 台中6日電
U18世界盃棒球賽台灣隊6日與波多黎各交手，台灣隊柯敬賢（中）敲出團隊第3轟、陽春砲，替球隊多添保險分。 圖／WBSC提供
U18世界盃棒球賽台灣隊6日與波多黎各交手，台灣隊柯敬賢（中）敲出團隊第3轟、陽春砲，替球隊多添保險分。 圖／WBSC提供

U18世界盃棒球賽台灣隊今天與波多黎各交手，柯敬賢4局下敲出陽春砲、也是團隊第3轟，替球隊多添保險分，柯敬賢繞壘時手指天空、感謝天上的爸爸，也笑說：「爸爸可能有幫忙推一下。」

U18世界盃棒球賽台灣隊預賽最後一戰與波多黎各交手，台灣隊比賽前半段就把領先差距拉開，張趙紘2局下單局雙響砲、貢獻5分打點，柯敬賢4局下2人出局後再敲出陽春砲，替球隊多添保險分。台灣隊終場16比2、5局拿勝。

柯敬賢今天總計2打數敲出1轟，另選到1次四壞保送；柯敬賢表示上場打擊前，教練團有提醒把球點抓前面一點、往右外野拉，看到隊友張趙紘單局雙響砲時，自己也有想要打一支，很開心可以開轟。

柯敬賢去年被選入U18世界盃棒球賽培訓隊時爸爸很開心，但最後沒能留在正選名單中，後來爸爸因為受傷、傷口感染過世，柯敬賢帶著對爸爸的想念和期許，今年拚進代表隊也有好表現。

柯敬賢開轟後繞壘時手指向天空，他表示有想到爸爸，相信爸爸在天上應該有看到，他還笑說，「打到球時原本以為不會過（全壘打牆），應該是爸爸有幫忙推一下。」今天柯敬賢的媽媽也有到場看球，他也想要把這發全壘打送給媽媽。

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