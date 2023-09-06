U18世界盃／單場3轟！中華隊扣倒波多黎各 5連勝晉複賽

前兩屆U18世界盃全壘打數掛零的中華隊，今天預賽最終戰展現火力，單場3發全壘打，張趙紘2局下單局雙響砲，柯敬賢也跟進在第4局開轟，最終就以16：2在5局提前擊敗波多黎各隊，5連勝之姿晉級複賽，在超級循環賽握有2勝優勢。

中華隊1局下就攻下5分，雖僅有胡孟智的1支安打，但前面有著4次四壞保送，加上對手2次失誤、2次投手犯規送分。

2局下中華隊則是扎扎實實打了7支安打，從第2棒張趙紘的一發中外野兩分砲開啟大局，打了13人次才結束攻勢，張趙紘此局的第二次打擊機會，更是轟出一發中左外野的三分砲，幫助中華隊此局攻下9分。

張趙紘的第一轟也是中華隊本屆賽事首轟，過去兩屆U18世界盃中華隊雖然拿下冠軍、亞軍，但全壘打數掛零，前一次在世界盃開轟已經是2017年的事。

3局下林立恩的安打追加1分，4局下柯敬賢也追加1發全壘打，取得16：0的優勢，也讓教練團在投手調度上有更多彈性。

此戰先發投手孫易磊只投2局就收工，被敲1支安打無失分，另有3次三振，在日職火腿隊GM稻葉篤紀的關注下，繳出好成績，僅投27球尚未達到隔場限制。

中繼登板的曾偉喆吃下2.2局，投出5次三振，只不過被敲的4支安打有3支集中在5局上，丟掉1分後退場，由「二刀流」林佳瑋登板接手，被敲1安後抓下最後1出局，但丟掉1分算在曾偉喆帳上。

中華隊預賽5連勝取得分組第1，明天複賽回師天母棒球場，首戰要對上A組第1的美國隊，A組晉級的美國、日本、荷蘭隊戰績都是1勝1敗，中華隊暫居優勢。