U18世界盃／太狂！張趙紘單局雙響砲 5打點炸翻波國

中華隊在U18世界盃青棒賽預賽最終戰因雨延至今天，早上9點在洲際棒球場面對波多黎各隊，打線早早就甦醒，張趙紘更演出單局雙響砲、5分打點的超狂演出，打完2局就取得14：0的領先。

1局下中華隊僅有胡孟智的1支安打，但前面有著4次四壞保送，加上對手2次失誤、2次投手犯規送分，單局就攻下5分大局。

2局下中華隊則是扎扎實實打了7支安打，從第2棒張趙紘的一發中外野兩分砲開啟大局，打了13人次才結束攻勢，張趙紘此局的第二次打擊機會，更是轟出一發中左外野的三分砲，幫助中華隊此局攻下9分。

張趙紘的第一轟也是中華隊本屆賽事首轟，過去兩屆U18世界盃中華隊雖然拿下冠軍、亞軍，但全壘打數掛零，前一次在世界盃開轟已經是2017年的事。

⚾HOMERUN! Chinese Taipei Chao-Hung Chang hit ANOTHER homerun in the 2nd inning! - XXXI WBSC U-18 Baseball World Cup#BaseballWorldCupU18 pic.twitter.com/8bIHHu38Ak — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2023年9月6日