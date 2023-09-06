中職／舞台留給年輕選手 高國輝淚崩引退

「紅蜻蜓」旋律、林哲瑄的淚眼，高國輝在這一刻忍不住淚崩，昨在引退記者會說出決定退役的關鍵，自知身手已經回不到從前，也想把舞台留給年輕選手，思考了2個月，決定在此時「轉身」。

高國輝為11年中職選手生涯畫上句點，富邦悍將隊舉辦2場「完美輝擊：My Hero」主題日，他將在30日出賽，賽後舉辦引退儀式，10月1日則是擔任開球嘉賓；至於28號球衣，會持續保留給切換到下一個身分的他。

高國輝2005年在記者會上穿上水手隊球衣，踏出職業生涯第一步，如今在另一場記者會預告句點，回憶此情彼景，他說：「剛加入水手時，也是對未來充滿期待，現在我也是對下一個人生充滿期待，希望在接下來路途上繼續充實自己，可以多學習就多學習。」

悍將生涯最遺憾的事，高國輝說是無法以選手身分幫悍將奪冠；最不捨，他說：「以後不能在場上全力揮擊、全力奔跑。」

高國輝退役後的職務尚未確定，他說：「球團未來要我做什麼，我沒有設限，會全力配合。」

悍將昨安排好友林哲瑄現身送上禮物，林哲瑄一進門就落淚，觸發高國輝淚腺，「我忍很久，剛好看到他進來先掉淚，我就淚崩了。」