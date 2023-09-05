中職／餅總誇蘭道爾危機處理佳 看恩力一開賽有驚艷

統一獅隊新洋投蘭道初登板，先發6局僅失1分，幫助獅隊以4：1擊敗富邦悍將隊，讓同樣是新鮮貨的恩力吞敗。獅隊總教練林岳平點評兩位洋投「開箱」表現，蘭道爾的危機處理能力和預期中一樣好，恩力則是一開賽令人驚艷。

蘭道爾原訂3日在台南球場先發，因颱風台南停班停課而順延到今天，悍將也在昨天賽後決定進行洋將升降，升上恩力，讓兩位洋投巧合同場演出初登板。

蘭道爾此役最快球速147公里，先發6局共用98球，被敲6安打，失分出現在第5局，悍將連3安打開局攻下1分，但後續讓范國宸敲出雙殺打，避免失血擴大。

林岳平表示，蘭道爾的表現相當好，看得出來投球經驗豐富，「3月經典賽時，也是危機處理時出來，今天兩次危機出來時，都能製造滾地球、無效高飛球凍結進壘。」

蘭道爾指出，此役給自己的目標是盡可能拉長局數，危機出現時，就是保持專注、一樣的步調。對於悍將打者的對戰策略，他坦言並沒有特別擬定、對他們也不甚了解，視場上狀況應變，但點名張進德感覺是打擊很好的打者，碰到時要小心應對。

悍將恩力先發5.1局共用97球，被敲7安打、失3分，最快球速152公里。林岳平指出，「一開場滿驚艷，速度滿快的左投，看起來是相當有威力的投手，打者反映是慢慢會去適應他的直球。」