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U18世界盃／荷蘭勝日本 送美國上分組第一

中央社／ 台中5日電
荷蘭(圖)擊敗日本隊。 WBSC官網
荷蘭(圖)擊敗日本隊。 WBSC官網

U18世界盃棒球賽B組預賽荷蘭隊3任投手聯手壓制，僅讓日本隊敲出1支安打，荷蘭隊靠著威廉適時安打送回致勝分，以1比0拿下勝利；B組排名確定依序為美國、日本、荷蘭。

U18世界盃棒球賽B組晉級隊伍已經確定是美國、日本、荷蘭，但分組排名需要看今晚日本與荷蘭隊比賽決定。

荷蘭隊今天3任投手登板都展現壓制力，先發投手范登布肯（Gijs Van Den Brink）投3局沒被敲出安打，投出1次三振，阿倫斯（Nathan Arends）中繼投2局被敲1支安打，投出1次保送，范登歐文（Just Van DenOuweelen）後援投2局沒被敲出安打，投出2次三振，沒讓日本隊拿下分數。

荷蘭隊今天3局上有攻勢，富蘭卡（AmarensioFranka）率先敲出安打，川普（Tai Tromp）安打推進，威廉（Miquel Willem）適時安打送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。

荷蘭隊擊敗日本後，荷蘭、日本、美國預賽戰績都是4勝1敗，比較對戰優質率後（TQB），美國排名第一、日本排名第2、荷蘭排名第3，3隊都帶著1勝1敗的戰績晉級超級循環賽複賽。

荷蘭隊總教練狄柏茵（Eric de Bruin）肯定今天先發投手表現，也說明提早換投的原因是保留投手戰力，加上日本隊打者適應能力很好，利用換投讓對方抓不到節奏也是策略。

威廉送回致勝分，他稱讚日本隊投手球質好，也投了很多變化球引誘打者出棒，攻擊策略是鎖定直球，可以幫助球隊打回分數很開心，會帶著這股氣勢前進複賽。

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