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U18世界盃／讚王柏融回到原來的樣子 稻葉篤紀也關注孫易磊

中央社／ 台中5日電
稻葉篤紀來台觀看U18世界盃棒球賽。 報系資料照
稻葉篤紀來台觀看U18世界盃棒球賽。 報系資料照

日職火腿隊總經理稻葉篤紀來台，今天現身洲際棒球場要看U18世界盃棒球賽，受訪時談起王柏融近期表現稱讚有回到「王柏融的樣子」，也歡迎更多台灣球迷到火腿隊新球場看球。

日職北海道日本火腿鬥士隊總經理稻葉篤紀來台，昨天到新莊棒球場觀看中職富邦悍將與味全龍隊比賽，今天則到台中洲際棒球場要看U18世界盃棒球賽台灣與波多黎各比賽，但因為雨勢不斷，台灣與波多黎各比賽延至明天早上9時舉行。

稻葉篤紀受訪談起火腿隊台灣好手王柏融近期表現時提到，王柏融今年從育成球員合約開始，有好的表現成為正式球員，上到一軍後狀態不錯，表現出「王柏融的樣子」，這也是因為他做好該做的事情，努力展現出該有的能力。

王柏融升一軍，加上火腿隊新球場有話題吸引台灣觀光客，稻葉篤紀笑說：「很感激」，也希望未來可以有更多台灣的球迷到火腿隊的新球場來看球。

稻葉篤紀來台稱讚曾峻岳「很棒」 也注意到孫易磊

日本職棒火腿隊總經理稻葉篤紀此次來台，除了看U18世界盃棒球賽外，昨天也有看中職富邦悍將隊比賽，提到悍將終結者曾峻岳時多次稱讚「很棒」，同時也點名U18中華隊投手孫易磊。

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊總經理稻葉篤紀來台，今天現身台中洲際棒球場，稻葉篤紀受訪表示，此行來台的目的主要是看U18世界盃棒球賽，另外也會多看一些職棒的比賽，多觀察一些台灣和世界各國的好選手。

稻葉篤紀昨天有到新莊棒球場觀看中職富邦悍將與味全龍隊的比賽，悍將隊終結者曾峻岳昨天也有登板後援，總計投1局沒被敲出安打、無失分。

稻葉篤紀表示，有注意到曾峻岳，他是很好的選手，在形容曾峻岳的過程中說了3次「很棒」，提到他有很棒的直球和指叉球，是很棒的投手。

稻葉篤紀今天到洲際棒球場，主要是要看晚間中華隊與波多黎各的比賽，他也透露之前就看過今晚中華隊預定的先發投手孫易磊的影片，也聽到很多關於孫易磊正面的評價，很期待可以看到他實戰登板，可惜因為下雨，目前比賽還沒有開打。曾峻岳今年球季結束後取得旅外資格，先前就有傳出有日職球隊關注，火腿隊也是被點名的其中一隊。

日本火腿鬥士 王柏融 棒球

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