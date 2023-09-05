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U18世界盃／大雨攪局 中華隊改到6日早上9點搶龍頭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊延至明日再戰。世界盃盃青棒賽臉書粉絲團
中華隊延至明日再戰。世界盃盃青棒賽臉書粉絲團

U18世界盃棒球賽A組龍頭之爭要再等等，台中今天大雨攪局，洲際棒球場晚間中華隊與波多黎各隊之戰確定延賽，改到6日上午9點進行。

中華隊在預賽取得4連勝，今天原定晚上6點半將與A組另一支不敗之師波多黎各（3勝0敗）交手，但台中降雨未歇，等待至晚上7點半確定延賽。

連同A組首日的2場延賽在內，明天的預備日將進行3場比賽，中華隊先在早上9點出戰波多黎各，11點半波多黎各再戰南韓隊，下午2點由墨西哥對捷克隊。

A出線球隊已經確定是中華隊、波多黎各、南韓隊，明天前兩戰都對帶進複賽的勝敗有影響，若中華隊能擊敗波多黎各，就將確定是分組第一且帶2勝進複賽。

U18世界盃棒球賽9/6賽程

09:00 波多黎各vs.中華

11:30 波多黎各vs.韓國

14:00 捷克vs.墨西哥

中華隊 棒球

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