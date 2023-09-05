聽新聞
test
0:00 / 0:00
U18世界盃／大雨攪局 中華隊改到6日早上9點搶龍頭
U18世界盃棒球賽A組龍頭之爭要再等等，台中今天大雨攪局，洲際棒球場晚間中華隊與波多黎各隊之戰確定延賽，改到6日上午9點進行。
中華隊在預賽取得4連勝，今天原定晚上6點半將與A組另一支不敗之師波多黎各（3勝0敗）交手，但台中降雨未歇，等待至晚上7點半確定延賽。
連同A組首日的2場延賽在內，明天的預備日將進行3場比賽，中華隊先在早上9點出戰波多黎各，11點半波多黎各再戰南韓隊，下午2點由墨西哥對捷克隊。
A出線球隊已經確定是中華隊、波多黎各、南韓隊，明天前兩戰都對帶進複賽的勝敗有影響，若中華隊能擊敗波多黎各，就將確定是分組第一且帶2勝進複賽。
U18世界盃棒球賽9/6賽程
09:00 波多黎各vs.中華
11:30 波多黎各vs.韓國
14:00 捷克vs.墨西哥
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言