中職／王溢正變「雄鷹姊姊」首戰碰前東家 熟悉卻陌生
成為台鋼雄鷹後的首場出賽，「姊姊」王溢正今天正好碰上前東家，面對樂天桃猿隊二軍後援1局無失分，他也說雖是熟悉的球隊，變成對手卻感覺不太熟悉。
王溢正今天在第7局登板，面對首位打者林智平花了9球投出保送，黃敬瑋短打推進後，再對陳佳樂投出觸身球，得點圈有人情況下，先K掉馮健庭，林耀煌打向三壘的滾地球形成出局數。
王溢正投1局共用21球，未被敲安打、但出現2次四死球保送，最快球速135公里。
前一次在二軍例行賽登板已是8月9日，王溢正坦言感覺有點陌生，「可能太久沒有比賽，還要慢慢調整，把熟悉度找回來；今天上去稍微有小小的狀況，但是慶幸至少後來有穩定下來。」
成為雄鷹的第一場實戰登板，就碰上前隊友，王溢正形容是「熟悉的球隊、不熟悉的打者」，一上去就一直被對手鬧，「現在能上場比賽都是享受，享受比賽氛圍。」至於現在與新隊友們的相處，他說：「有被他們感染，以前不太講話，現在來了就是傳承，要融入小朋友，有什麼問題也很樂意幫他們解惑。」
猿隊二軍此役帶著7：6領先進入第9局，豪勁登板先被張肇元敲出安打，曾宸佐短打點出猿隊失誤，無人出局攻占二、三壘，王博玄安打、吳明鴻滾地球出局各帶1分打點，雄鷹終場以8：7逆轉勝，豪勁吞下敗投。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言