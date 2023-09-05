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中職／王溢正變「雄鷹姊姊」首戰碰前東家 熟悉卻陌生

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王溢正轉隊台鋼雄鷹隊後今天首度出賽。圖／台鋼雄鷹隊提供
王溢正轉隊台鋼雄鷹隊後今天首度出賽。圖／台鋼雄鷹隊提供

成為台鋼雄鷹後的首場出賽，「姊姊」王溢正今天正好碰上前東家，面對樂天桃猿隊二軍後援1局無失分，他也說雖是熟悉的球隊，變成對手卻感覺不太熟悉。

王溢正今天在第7局登板，面對首位打者林智平花了9球投出保送，黃敬瑋短打推進後，再對陳佳樂投出觸身球，得點圈有人情況下，先K掉馮健庭，林耀煌打向三壘的滾地球形成出局數。

王溢正投1局共用21球，未被敲安打、但出現2次四死球保送，最快球速135公里。

前一次在二軍例行賽登板已是8月9日，王溢正坦言感覺有點陌生，「可能太久沒有比賽，還要慢慢調整，把熟悉度找回來；今天上去稍微有小小的狀況，但是慶幸至少後來有穩定下來。」

成為雄鷹的第一場實戰登板，就碰上前隊友，王溢正形容是「熟悉的球隊、不熟悉的打者」，一上去就一直被對手鬧，「現在能上場比賽都是享受，享受比賽氛圍。」至於現在與新隊友們的相處，他說：「有被他們感染，以前不太講話，現在來了就是傳承，要融入小朋友，有什麼問題也很樂意幫他們解惑。」

猿隊二軍此役帶著7：6領先進入第9局，豪勁登板先被張肇元敲出安打，曾宸佐短打點出猿隊失誤，無人出局攻占二、三壘，王博玄安打、吳明鴻滾地球出局各帶1分打點，雄鷹終場以8：7逆轉勝，豪勁吞下敗投。

王溢正 樂天桃猿

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