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U18世界盃／美國預賽4勝1敗 B組排名日荷戰決定

中央社／ 台中5日電
美國隊。 WBSC官網
美國隊。 WBSC官網

U18世界盃棒球賽B組預賽美國隊今天與委內瑞拉交手，美國隊先發投手史特林4局無失分，率隊以4比1拿勝；美國、日本和荷蘭隊已確定晉級，但晉級排名要看今晚日本與荷蘭比賽決定。

U18世界盃棒球賽B組預賽美國隊今天與委內瑞拉交手開賽就有攻勢，1局下美國隊靠著安打、保送、失誤先馳得點。

美國隊3局下馬林（Manuelle Marin）率先敲出安打、盜上二壘、暴投上三壘，再靠著保送、安打、高飛犧牲打、失誤、投手犯規，單局攻下3分、拉開領先差距。

美國隊先發投手史特林（Levi Sterling）開賽稍微有狀況，接連被敲出2支安打，但及時回穩，沒讓委內瑞拉隊延續攻勢。

史特林2局讓對手3上3下，3局上被首名打者敲出安打，1人出局後投出觸身球保送，但穩守不失分，4局上也先觸身球保送首名打者，接著三振抓到第一個出局數，再讓打者敲出雙殺打化解危機。

委內瑞拉比賽前半段打線受制，比賽後半段抓準換投時機，6局上2人出局後靠著接連保送、安打追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。史特林今天總計投4局僅被敲出3支安打，投出3次三振、無失分，好投壓制幫助球隊拿下勝利。

美國隊擊敗委內瑞拉後，此次預賽賽程結束、戰績4勝1敗，確定晉級超級循環賽制複賽，日本隊目前4戰全勝、荷蘭隊3勝1敗也都確定晉級，但B組的分組排名未定，需看日本、荷蘭今晚的比賽勝負決定。

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