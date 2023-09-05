中職／高國輝10年前生涯首轟有看頭 曼尼現場直擊預言成真

富邦悍將隊37歲老將高國輝宣布退休，生涯11年累積170支全壘打，和中信兄弟隊張志豪並列中職史上第6，他在2013年4月26日締造生涯首轟紀錄，重量級球星曼尼（ Manny Ramirez）現場直擊，也為義大犀牛隊打下江山，獲選單場MVP。

義大集團2013年入主中職，接手興農牛隊，找來大聯盟555轟退役名將曼尼，在中職颱起「曼尼旋風」，當年60場主場比賽吸引41萬1864人次、單場平均6864人，成為人氣最高的球隊，讓兄弟象隊掉到第二位（平均6008人）。

高國輝2013年3月24日展開中職首戰，生涯前19戰完全沒有全壘打紀錄，晚他3天起步的曼尼，打到4月4日對統一獅隊、生涯第5戰之戰就出現中職首轟，高建三成為苦主，在高國輝19場比賽靜悄悄時，這位超大咖球員已有3轟。

2013年4月26日在桃園球場進行的犀牛、Lamigo桃猿隊之戰，高國輝的機會終於來了；犀牛打完首局2：5落後，2局上先靠張建銘高飛犧牲打追回1分，高國輝在兩出局時，逮中猿隊洋投波拉斯的滑球轟出3分砲，成為致勝一擊，幫助犀牛終場以10：6獲勝。

這場比賽開打前，高國輝不但賣力練打，還主動要求加菜，請首席教練黃煚隆幫忙，打到完全滿意後才休息；黃煚隆形容高國輝追求完美，任何動作、細節都不放過，這一點和曼尼很像。

當時犀牛3到5棒高國輝、曼尼、林益全，猿隊是陳冠任、陳金鋒、林泓育，兩隊中心棒次都很有看頭，高國輝2局上走進打擊區前，曼尼幫他伸展脖子，還對他說「你會打全壘打」，沒想到高國輝生涯首轟竟然就出現了，這支全壘打也讓犀牛先發投手林英傑奪勝、終止對戰猿隊11連敗。

生涯第20戰出現首轟，高國輝把球打上還未開放的桃園球場外野區， 被聯盟工作人員收回，他也留下意義重大的全壘打球，最後在犀牛首季出賽102場繳出14轟，曼尼則是49場8轟，2013年6月16日結束中職最後一戰。