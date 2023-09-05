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中職／多年水手室友 陳鏞基看高國輝退役沒把握守住淚水

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊陳鏞基。本報資料照片
統一獅隊陳鏞基。本報資料照片

曾在水手隊小聯盟春訓當過多年室友，小自己2歲的高國輝先一步選擇退役，統一獅隊40歲老將陳鏞基覺得可惜且感傷之餘，更深一層感觸是好好珍惜選手時期，「可以做自己從小到大喜歡的事情，要更享受、更融入在這上面。」

兩人在高苑工商是相差2屆的學長與學弟，後來又同在水手體系打拚，小聯盟春訓時期當室友，建立好交情。陳鏞基記憶中的高國輝，沒什麼脾氣，人一直都很好相處，「來到不一樣的國家，很難得會有台灣選手同隊，又是我的學弟，大家都會互相鼓勵。」

陳鏞基昨天看到新聞，直言覺得可惜、也有點感傷，「就像哲瑄說的，他做這個決定一定很艱難，從國小打棒球到現在，決定退役，一定是考慮很久。」

對於高國輝能不能再戰，他很篤定：「其實還是可以，但球隊就只有6隊，空間會被壓縮，成績沒打出來，很容易就被取代。」陳鏞基也有更深一層感觸，「這也督促我自己，要好好珍惜選手時代，以後還想打，可能就沒有這樣的機會，現在自己還能在場上比賽，要好好珍惜。」

高國輝的引退賽對手就是獅隊，陳鏞基也沒把握到時自己會不會哭，「我覺得會有很多感觸，我們之間會有很多回憶，我覺得時間到了，還是要面對，比較難的是做決定對他來說一定很艱難。」

陳鏞基 高國輝 水手

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