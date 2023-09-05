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中職／高國輝引退賽一壘手是高國慶？餅總：思考一下

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國輝在引退記者會中透露，很遺憾未能以球員身分幫助球隊拿下總冠軍，希望未來能以教練角色協助年輕球員成長。 記者侯永全／攝影
高國輝在引退記者會中透露，很遺憾未能以球員身分幫助球隊拿下總冠軍，希望未來能以教練角色協助年輕球員成長。 記者侯永全／攝影

高國輝的引退賽將在9月30日登場，富邦悍將隊當天出戰統一獅隊，回應網路熱門話題，屆時一壘手會不會是高國慶？獅隊總教練林岳平說：「這個可以回去好好思考一下。」

林岳平選手生涯對戰過巔峰時期的高國輝，他第一印象是「應該也常被打全壘打吧？」得知11打數3安打都是一壘打，另有3保送，他笑答：「知道是長打打者，我都會先閃。」

高國輝屆滿38歲前決定退役，林岳平不認為可惜，相信他有自己的人生規畫，「其實球員年紀還是最大門檻，他在球隊裡面自認為空間沒了，應該也想好往後要做什麼，他是好的選手、好的打者，選擇退下來，應該會有想要栽培的選手，不管是基層或職業，秉持好選手的理念去教導後輩。」

獅隊不少比高國輝高齡的野手仍在續戰，包括高國慶、陳鏞基、胡金龍，林岳平也說確實，「除了國慶以外，剩下野手在我們隊裡還有發揮空間。」

他也進一步提到，高國慶的身體狀況其實也OK，只是面對長期賽事比較不利，去年、今年分別補進胡金龍、林益全，也壓縮到高國慶的空間，「至於要不要當選手或退下來，這取決於個人生涯規畫，每個人都有權利，尊重每個人的選擇。」

高國慶 林岳平 高國輝

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