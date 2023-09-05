U18世界盃／席奈5局好投 捷克擊敗澳洲拿首勝

U18世界盃棒球賽A組預賽捷克與澳洲今天比賽無關晉級，捷克隊先發投手席奈投5局飆8K、僅失1分責失分，率隊以5比2拿下本屆賽會首勝。

U18世界盃棒球賽A組晉級隊伍已經確定是中華隊、波多黎各和韓國，今天捷克與澳洲隊比賽無關晉級，捷克隊1局上靠著保送、安打、保送，滿壘時再選到保送擠回第1分，溫克勒（Jakub Winkler）適時安打，送回團隊第2分。

捷克隊3局上攻勢再起，靠著保送、接連2支安打、高飛犧牲打單局再添2分，4局上再靠著柯比切克（Filip Kubicek）適時安打，送回團隊第5分。

捷克隊今天先發投手席奈（Michael Senay）僅在2局稍微有狀況，2人出局後投出四壞保送、跑者盜上二壘，再被敲出安打失掉1分；席奈總計投5局被敲出2支安打，投出8次三振、4次保送，失掉2分（1分責失分），好投壓制幫助球隊拿下首勝。

席奈在美國出生長大，目前在美國讀高中，因為爺爺奶奶是捷克人，每兩年會回捷克一趟，也因此與捷克產生連結，此次主動致電給捷克教練團表達加入球隊的意願，最終順利代表捷克隊參加本屆U18世界盃。

捷克隊總教練切赫（Petr Cech）表示，先發投手席奈的表現非常好，很高興席奈能夠加入捷克隊，此外他也希望未來有更多捷克的選手能到美國取經，「如果50個選手去美國訓練，有20個回來，就能帶給我們很多幫助。」另外，談到捷克棒球未來願景，他也表示，「俱樂部隊伍需要更多、品質要更好。」