影／中職 高國輝：遺憾未能以球員身分為悍將奪冠

富邦悍將球團昨天宣布球星高國輝將於本季結束後退休，今在新莊主場為他舉辦引退記者會。高國輝在記者會中透露，自己是在未來之星交流賽後萌生退意，很遺憾未能以球員身分幫助球隊拿下總冠軍，希望未來能以教練角色協助年輕球員成長，把舞台留給年輕選手，相信他們會做得比我更好。

高國輝的引退記者會，好友兼隊友林哲瑄驚喜現身致贈紀念品，緊緊擁抱的兩人都流下男兒淚，瞬間讓現場充滿催淚的洋蔥味。高國輝表示，有引退想法是在打完未來之星交流賽後，覺得自己的表現無法像以前一樣，才開始有卸下球員身分的念頭。自己也思考很久，認為無法像過去那樣打球時，開始覺得可以用另外一種形式去協助年輕球員，所以決定將這舞台留給年輕選手，相信他們會做得比我更好。