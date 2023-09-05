影／中職 高國輝：遺憾未能以球員身分為悍將奪冠
富邦悍將球團昨天宣布球星高國輝將於本季結束後退休，今在新莊主場為他舉辦引退記者會。高國輝在記者會中透露，自己是在未來之星交流賽後萌生退意，很遺憾未能以球員身分幫助球隊拿下總冠軍，希望未來能以教練角色協助年輕球員成長，把舞台留給年輕選手，相信他們會做得比我更好。
高國輝的引退記者會，好友兼隊友林哲瑄驚喜現身致贈紀念品，緊緊擁抱的兩人都流下男兒淚，瞬間讓現場充滿催淚的洋蔥味。高國輝表示，有引退想法是在打完未來之星交流賽後，覺得自己的表現無法像以前一樣，才開始有卸下球員身分的念頭。自己也思考很久，認為無法像過去那樣打球時，開始覺得可以用另外一種形式去協助年輕球員，所以決定將這舞台留給年輕選手，相信他們會做得比我更好。
高國輝強調，六月時候，與球團討論轉教練事宜，原本的初衷是希望以球員身分幫助球隊，不過在身體因素與規劃的多方靠量下，考慮兩三個月後，向球隊表達引退的想法。至於未來在球隊的角色，自己並未設限，但會全力配合球團的決定。他也強調，最遺憾的是未能以球員身分幫悍將拿下總冠軍，如今球員身分無法如願，未來若有機會擔任隊教練，希望能全力協助年輕球員，幫助他們盡快成長，成為一軍主要戰力。
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