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中職／引退賽二部曲 高國輝9月30日出賽、10月1日開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊高國輝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國輝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊為高國輝安排2場引退主題日，最後一次的完美「輝」擊，高國輝將在9月30日出賽，10月1日則是擔任開球嘉賓。

悍將於9月30日、10月1日舉辦「完美輝擊：My Hero」主題日，總經理陳昭如今天透露初步安排，高國輝第一天會出賽，賽後有引退儀式，第二天則是擔任開球嘉賓，賽後會留時間讓球迷與他互動。

陳昭如表示，「從富邦成立以來，他都是最重要的看板，球隊重視的領導人物，在悍將值得一個盛大的引退日。」球團也會製作專屬紀念，讓參與這兩場賽事的球迷留念保存。

決定退役，高國輝吐實：「這次是覺得自己已經到極限了，可能無法再堅持下去，覺得時間已經到了。」還有另一部分原因，是他看到二軍的年輕選手們，希望他們能有更多比賽機會，把舞台留給他們，「自從決定退休之後，自己心情上就有比較輕鬆，抱著享受的感覺。」

林哲瑄聊到好友退役充滿不捨，昨天曾提到希望高國輝引退賽打好一點，反悔退休決定；高國輝聽聞後，語氣中透露心意已定，「我覺得與其幫助我自己，倒不如幫助整個團隊，希望用我的經驗幫助球隊，未來有機會想出國學習，用這方式幫助球隊，我想會更好一點。」

高國輝 富邦悍將 林哲瑄

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