快訊

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

國家警報響了！ 大雷雨轟台中等3縣市一小時

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／高國輝下一站…教練？林華韋：盼他準備迎接更大挑戰

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國輝引退記者會，領隊林華韋、總經理陳昭如出席。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊高國輝引退記者會，領隊林華韋、總經理陳昭如出席。記者侯永全／攝影

高國輝告別選手生涯的場合，湧入超過25台攝影機，回想2005年與水手隊簽約旅外的記者會，高國輝說同樣是即將迎接人生的新篇章，自己的心情充滿期待。

高國輝2005年以簽約金18萬美元與水手隊締約，最高層級2A，當時球團也為他安排簽約記者會，穿上水手球衣、球帽，時任台北體院棒球隊總教練的高英傑現場見證。

18年後，選手生涯的尾聲，再次見到爆滿現場的媒體湧入，高國輝回憶此情彼景，「剛加入水手時，也是對未來充滿期待，現在我也是對下一個人生充滿期待，希望在接下來路途上繼續充實自己，可以多學習就多學習。」

高國輝的生涯伴隨許多傷痛，他說這或許與旅外打拚過有關，「在旅外那段時期，培養出若自己有點傷痛還是要堅持下去的特質，很競爭的環境下，若因為一點傷痛就想休息，機會可能就被搶走，可能是從那時就學會怎麼跟傷痛並存。」

對於高國輝退役後的職務，悍將尚未公布，領隊林華韋看好他提攜後進的特質，「不論在一軍或各場域都可以展現，時機成熟會把他放在一軍奉獻能力，會積極安排他身分的轉換，看究竟是什麼工作對他最恰當，我想不僅是富邦悍將、對整個棒球圈，國輝應該是可以奉獻所能，希望他準備好迎接更大挑戰。」

一直跟隨著高國輝的28號球衣，也會繼續屬於他，總經理陳昭如表示，「他會以不同身分協助球隊，保留28號，讓他繼續以教練的身份使用。」

高國輝（羅國輝）2005年與水手隊簽約，時任台北體院棒球隊總教練的高英傑出席記者會。本報資料照片
高國輝（羅國輝）2005年與水手隊簽約，時任台北體院棒球隊總教練的高英傑出席記者會。本報資料照片

高國輝 水手 棒球

延伸閱讀

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

中職／退役決定先告訴家人 高國輝唯獨忘了打給高國麟

中職／被林哲瑄攻破淚腺 高國輝最不捨全力揮棒的感覺

中職／知道他想退不去戳破 林哲瑄還沒準備好告別高國輝

相關新聞

中職／被林哲瑄攻破淚腺 高國輝最不捨全力揮棒的感覺

告別棒球情人，富邦悍將隊高國輝今天在引退記者會上忍得好好的淚水，在看到林哲瑄淚眼走進來的瞬間失守。想到即將告別選手生涯，...

中職／樂天女孩菲菲日本行遭偷摸大腿 曝其他團員也受害

樂天桃猿啦啦隊副隊長菲菲日前和成員到日本遊玩，沒想到卻被陌生男子摸大腿，而且走在後面的隊友筠熹也受害，讓她直呼好傻眼。 菲菲日前跟到橫濱參加日本母公司活動，並趁工作空檔時於當地旅遊。她近日在個人

中職／退役決定先告訴家人 高國輝唯獨忘了打給高國麟

高國輝告別選手生涯，在新聞出來前已經告訴家人，唯獨漏了小弟高國麟，羅國華的反應則是相當淡然，「他說是喔！那就這樣啊！」

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

高國輝去年站在職棒生涯的十字路口，選擇繼續直行、留在富邦悍將隊打拚，如果當時轉個彎、決定轉戰味全龍隊，是否會通往不一樣的...

中職／高國輝下一站…教練？林華韋：盼他準備迎接更大挑戰

高國輝告別選手生涯的場合，湧入超過25台攝影機，回想2005年與水手隊簽約旅外的記者會，高國輝說同樣是即將迎接人生的新篇...

U18世界盃／A組晉級隊伍確定 中波戰力拚分組第一

U18世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定為中華隊、波多黎各、韓國，今天中華隊與波多黎各比賽攸關帶入複賽勝場，力拚分組第一，將由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦