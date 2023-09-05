中職／高國輝下一站…教練？林華韋：盼他準備迎接更大挑戰

高國輝告別選手生涯的場合，湧入超過25台攝影機，回想2005年與水手隊簽約旅外的記者會，高國輝說同樣是即將迎接人生的新篇章，自己的心情充滿期待。

高國輝2005年以簽約金18萬美元與水手隊締約，最高層級2A，當時球團也為他安排簽約記者會，穿上水手球衣、球帽，時任台北體院棒球隊總教練的高英傑現場見證。

18年後，選手生涯的尾聲，再次見到爆滿現場的媒體湧入，高國輝回憶此情彼景，「剛加入水手時，也是對未來充滿期待，現在我也是對下一個人生充滿期待，希望在接下來路途上繼續充實自己，可以多學習就多學習。」

高國輝的生涯伴隨許多傷痛，他說這或許與旅外打拚過有關，「在旅外那段時期，培養出若自己有點傷痛還是要堅持下去的特質，很競爭的環境下，若因為一點傷痛就想休息，機會可能就被搶走，可能是從那時就學會怎麼跟傷痛並存。」

對於高國輝退役後的職務，悍將尚未公布，領隊林華韋看好他提攜後進的特質，「不論在一軍或各場域都可以展現，時機成熟會把他放在一軍奉獻能力，會積極安排他身分的轉換，看究竟是什麼工作對他最恰當，我想不僅是富邦悍將、對整個棒球圈，國輝應該是可以奉獻所能，希望他準備好迎接更大挑戰。」