中職／樂天女孩菲菲日本行遭偷摸大腿 曝其他團員也受害

樂天桃猿啦啦隊副隊長菲菲日前和成員到日本遊玩，沒想到卻被陌生男子摸大腿，而且走在後面的隊友筠熹也受害，讓她直呼好傻眼。

菲菲日前跟到橫濱參加日本母公司活動，並趁工作空檔時於當地旅遊。她近日在個人Youtube頻道發布日本行影片，儘管整趟行程充滿美好回憶，但當她走在日本車站時，竟被陌生男子偷摸大腿。

菲菲原本以為對方只是不小心碰到，沒想到她回頭看向隊友筠熹時，筠熹也被同一人摸，但沒有發現。菲菲接著表示，該男子對每個經過的女性都會摸，卻假裝是不小心碰觸，令她直呼：「傻眼，竟然有這種人！」