U18世界盃／韓國強迫取分奏效 1分險勝墨西哥晉級複賽

U18世界盃棒球賽A組預賽韓國今天與墨西哥隊交手贏得驚險，韓國隊落後了4局，5局追平、6局下靠著強迫取分戰術跑回致勝分，以2比1拿下預賽第3勝、確定晉級複賽。

U18世界盃棒球賽A組預賽韓國隊與墨西哥隊今天在洲際棒球場交手，墨西哥隊2局上靠著安打、盜壘、失誤先馳得點，也提早逼出韓國隊的王牌左投黃晙舒登板，黃晙舒登板穩守、沒讓墨西哥隊延續攻勢。

韓國隊比賽前半段打線受制，前4局都沒有拿下分數，直到5局下靠著安打、短打推進，1人出局後延晙源適時安打送回分數、幫助球隊扳平比數。

6局下韓國隊再起攻勢，靠著觸身球保送、李承玟安打推進，曹炫敏執行強迫取分戰術，造成墨西哥隊守備失誤、韓國隊跑回致勝分。

黃晙舒今天後援5.1局僅被敲出1支安打，投出6次三振、無失分，展現王牌身手，幫助球隊守住勝利、也拿下勝投。

韓國這場比賽團隊敲出5支安打，打線發揮不如預期，總教練李永福表示，強迫取分是戰略之一，因為比賽前段發現不容易得分，不斷思考怎麼樣能突破，想到強迫取分也許有用。李永福讚許選手整場比賽的專注度、拚勁極佳，才能成功拿下這場關鍵戰役。

韓國隊王牌黃晙舒2局提早登板，展現壓制力，與先前對台灣隊先發相比，他自評狀態回穩很多，「這幾天狀態有越來越好，很高興能夠幫助球隊贏下這場比賽。」

韓國隊今天擊敗墨西哥隊，目前預賽戰績3勝1敗、確定晉級超級循環賽制複賽，預賽最後一戰與波多黎各的比賽也是關鍵，波多黎各已經確定晉級複賽，兩隊的對戰勝敗關係將會帶入複賽。