中職／棒球情人高國輝引退 30日起告別賽

再戰一年，未讓「棒球情人」高國輝的故事在選手篇章尾聲再翻騰出一頁高潮，他將在今年打完退休。富邦悍將隊總教練丘昌榮認為高國輝擁有一棒撼動戰局的能力，若能健康擁有單季50轟的實力；味全龍隊葉君璋一開口就是「真的很喜歡他」。

悍將球團在今天下午2時於新莊棒球場舉辦記者會，由高國輝親口述說決定退役心境；引退賽則是9月30日、10月1日，舉辦「完美輝擊：My Hero」主題日。

來自花蓮縣光復鄉的高國輝，是4兄弟中的大哥，旅美層級最高2A，踏入中職以前，先一步以2008年北京奧運8搶3資格賽面對加拿大隊的逆轉三分砲，進入台灣球迷視線中，成為棒球生涯名場面。

高國輝在2012年中職選秀以義大犀牛隊第二指名加入球隊，曾連續3年拿下全壘打王，2015年的單季39轟至今仍是障礙，但近年因傷病影響出賽，近日動了退役念頭。

高國輝2016年隨犀牛隊奪冠時，總教練就是葉君璋，他直言高國輝只要狀況好，打全壘打很簡單，但較麻煩的是受傷。去年龍隊曾想挖角高國輝，但他選擇留在原球隊，未與葉總再續前緣，他對此笑說：「一起拿過總冠軍，就當作是美好的結束。」

高國輝征戰中職11季，目前累積出賽756場、2968打席、2629打數，敲出763支安打、170轟、550分打點，生涯打擊率2成90、上壘率3成62、長打率5成60，在生涯全壘打榜上與張志豪並列第6。