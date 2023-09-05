聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／棒球情人高國輝引退 30日起告別賽

聯合報／ 記者陳宛晶藍宗標／新北報導
富邦悍將隊高國輝。本報資料照片
富邦悍將隊高國輝。本報資料照片

再戰一年，未讓「棒球情人」高國輝的故事在選手篇章尾聲再翻騰出一頁高潮，他將在今年打完退休。富邦悍將隊總教練丘昌榮認為高國輝擁有一棒撼動戰局的能力，若能健康擁有單季50轟的實力；味全龍葉君璋一開口就是「真的很喜歡他」。

悍將球團在今天下午2時於新莊棒球場舉辦記者會，由高國輝親口述說決定退役心境；引退賽則是9月30日、10月1日，舉辦「完美輝擊：My Hero」主題日。

來自花蓮縣光復鄉的高國輝，是4兄弟中的大哥，旅美層級最高2A，踏入中職以前，先一步以2008年北京奧運8搶3資格賽面對加拿大隊的逆轉三分砲，進入台灣球迷視線中，成為棒球生涯名場面。

高國輝在2012年中職選秀以義大犀牛隊第二指名加入球隊，曾連續3年拿下全壘打王，2015年的單季39轟至今仍是障礙，但近年因傷病影響出賽，近日動了退役念頭。

高國輝2016年隨犀牛隊奪冠時，總教練就是葉君璋，他直言高國輝只要狀況好，打全壘打很簡單，但較麻煩的是受傷。去年龍隊曾想挖角高國輝，但他選擇留在原球隊，未與葉總再續前緣，他對此笑說：「一起拿過總冠軍，就當作是美好的結束。」

高國輝征戰中職11季，目前累積出賽756場、2968打席、2629打數，敲出763支安打、170轟、550分打點，生涯打擊率2成90、上壘率3成62、長打率5成60，在生涯全壘打榜上與張志豪並列第6。

高國輝 葉君璋 丘昌榮 富邦悍將 張志豪 味全龍 義大犀牛

延伸閱讀

中職／王維中關門造成最大危機 葉君璋直言控球走鐘

中職／猜不透高國輝為何退休 林智勝急著找經紀人解惑

中職／被高國輝5轟洋投最多 羅曼說這門重砲還可再打

中職／葉君璋說真的喜歡高國輝 曾一起封王當做美好結束

相關新聞

中職／棒球情人高國輝引退 30日起告別賽

再戰一年，未讓「棒球情人」高國輝的故事在選手篇章尾聲再翻騰出一頁高潮，他將在今年打完退休。富邦悍將隊總教練丘昌榮認為高國...

U18世界盃／捷克10四死球送禮 中華隊4連勝前進複賽

中華隊在U18世界盃棒球賽續保不敗，7局下上演「劇場」，驚魂後以4：1贏球，在預賽取得4連勝，確定前進超級循環複賽，明天...

U18世界盃／王彥恩無緣挑戰無安打 笑稱辜負隊友美技守備

U18世界盃棒球賽中華隊今天與捷克隊交手，先發投手王彥恩近年狀況起伏，今天不怕被對手攻擊、加快投球節奏，先發5局無失分率...

中職／鋼龍苦熬44天終於勝投「說不想三冠王是騙人的」

味全龍隊今天在新莊球場以1：0擊敗富邦悍將隊，鋼龍先發8局只被揮出3支安打，奪下本季第10勝，近6場先發苦熬44天終於勝...

中職／王維中關門造成最大危機 葉君璋直言控球走鐘

味全龍隊洋投鋼龍今天優質先發，以1：0領先到8局結束，總教練葉君璋9局下換上王維中，造成全場最大危機，再推出陳冠偉才解危...

中職／鋼龍成為首位10勝投手 悍將吞3連敗三場只得1分

味全龍隊洋投鋼龍今天主宰戰場，在新莊球場對富邦悍將隊之戰先發8局無失分，成為中職本季第一位10勝投手，奪三振132次也居...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦