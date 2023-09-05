U18世界盃／王彥恩無緣挑戰無安打 笑稱辜負隊友美技守備

U18世界盃棒球賽中華隊今天與捷克隊交手，先發投手王彥恩近年狀況起伏，今天不怕被對手攻擊、加快投球節奏，先發5局無失分率隊拿勝，一度有機會挑戰無安打比賽，也笑說辜負隊友美技守備。

U18世界盃棒球賽中華隊今天預賽與捷克交手，派出連兩年打U18的投手王彥恩先發，王彥恩開賽連抓9個出局數，直到4局才被敲出安打、無緣挑戰無安打比賽，總計投5局被敲2支安打，投出2次三振、1次保送，無失分，率隊以4比1拿下預賽4連勝、晉級複賽。

中華隊總教練吳柏宏表示，今天的表現算是符合王彥恩的水準，不怕對手攻擊、敢於塞好球帶，雖然三振率不高，但是有隊友的守備幫忙。

王彥恩結束去年U18比賽後有一段低潮期，吳柏宏表示，王彥恩近期投球節奏有改變、加快節奏收到不錯的效果，如果變化球可以再犀利一點，相信可以再突破、找回當初的能力。

王彥恩去年U18有2場出賽，但自評表現不理想，認為今天投得比去年好，教練有提醒把球丟入好球帶、讓打者打不好就好，近期慢慢找回球質，也是今天可以壓制打者的關鍵之一。

王彥恩開賽連抓9個出局數，中外野手柯敬賢有外野美技接殺幫忙，王彥恩笑說，柯敬賢換局間有跟他說，看能不能成為本屆第1個投出無安打比賽的中華隊投手，可惜4局破功、辜負了隊友的美技。

今天先發好投王彥恩表示有找回自信，希望下一場也可以有好的表現，如果有機會，希望複賽可以投日本隊。