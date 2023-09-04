U18世界盃／捷克10四死球送禮 中華隊4連勝前進複賽

中華隊在U18世界盃棒球賽續保不敗，7局下上演「劇場」，驚魂後以4：1贏球，在預賽取得4連勝，確定前進超級循環複賽，明天將與另一支不敗之師波多黎各隊（3勝0敗）過招，攸關誰是A組第一且帶2勝進複賽。

中華隊在2局上先馳得點，王念好獲得保送，柯敬賢敲出安打，李勛傑執行短打推進失敗，但捷克投手自亂陣腳，不僅出現投手犯規送分，還連3打席投出觸身球，暫停過後依然壞球、暴投連發，中華隊單局僅1安打就攻下4分。

中華隊4局上在兩出局後出現連3保送，林佳緯在滿壘的打席未能建功，錯過再添分數的機會，第5局的攻勢也在本壘攻防戰出現出局數，分數一直凍結在4：0。

中華隊全場僅4安打，柯敬賢包辦雙安，但這是因為捷克投手也沒給太多好球，出現7次四壞、3次觸身球保送，一再將中華小將請上一壘。

中華隊由王彥恩先發5局僅被敲2安打、無失分，陽念希第6局接手，先演出三上三下，第7局續投卻連兩保送開局，中華隊換上曾偉喆「拆彈」不成，一登板又是觸身球、四壞保送連發，直接送給捷克1分；中華隊危機場面，緊急把投捕都換了一套，改由林鉑濬搭檔胡孟智，展現強心臟，連抓3個出局數收工。

【中央社台中4日電】

U18世界盃棒球賽台灣隊今天與捷克隊交手，台灣隊先發投手王彥恩5局無失分好投壓制，終結者林鉑濬7局下化解滿壘危機，台灣以4比1拿下預賽4連勝、確定晉級複賽。

U18世界盃棒球賽A組預賽台灣隊今天在台中洲際棒球場與捷克隊交手，台灣隊派出投手王彥恩先發，王彥恩開賽連抓9個出局數，沒讓捷克隊打者有機會上壘。

王彥恩直到4局才被捷克隊首名打者敲出安打，2人出局後再被敲出安打、投出保送讓對手攻占滿壘，但適時回穩，讓打者敲出滾地球、化解失分危機。

王彥恩今天總計投5局被敲2支安打，投出2次三振、1次保送，無失分，陽念希、曾偉喆依序登板後援，7局下讓捷克隊靠著4次死四球保送攻下1分，林鉑濬滿壘接手登板化解危機、替球隊守住勝利。

台灣隊今天2局上就有攻勢，抓準捷克隊先發投手穆克（Adrian Muck）控球有狀況，王念好保送上壘、柯敬賢安打推進，徐紹予獲得觸身球保送，靠著投手犯規先跑回1分，林立恩、林劭威接連觸遭身球保送擠回1分，再靠著暴投、保送、高飛犧牲打多添2分，取得4比0領先。

台灣隊預賽依序擊敗澳洲、韓國、墨西哥，今天再擊敗捷克，拿下預賽4連勝，確定晉級超級循環賽制複賽，明天只要擊敗波多黎各就確定以分組一晉級。