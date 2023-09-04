中職／鋼龍苦熬44天終於勝投「說不想三冠王是騙人的」

味全龍隊今天在新莊球場以1：0擊敗富邦悍將隊，鋼龍先發8局只被揮出3支安打，奪下本季第10勝，近6場先發苦熬44天終於勝投，他說：「勝投不是那麼容易，有運氣成份。」

龍隊今天險勝，鋼龍接受隊友致賀，不少人大喊「6個禮拜」，他很開心說：「以前等過更久，一個投手就算投得很好，可能也只有3勝，這就是棒球。」

鋼龍成為中職本季第一位10勝投手，奪三振132次也居榜首，防禦率3.20排名第二，只落後中信兄弟隊德保拉的3.09，有機會爭取投手三冠王。

他表示，如果能夠奪下三冠王，將是極大榮耀，「說不想是騙人的，還有一些時間，把球季賽投完最重要。」

鋼龍加盟龍隊3季，合計65場先發從未完投、完封，今天投完8局用掉96球，被總教練葉君璋換掉；他表示，第6局有點疲勞，因為之前比賽很少投到7局，後面就是想盡辦法專注，領先1分時更專注，總教練做了正確決定。