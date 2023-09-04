中職／鋼龍成為首位10勝投手 悍將吞3連敗三場只得1分

味全龍隊洋投鋼龍今天主宰戰場，在新莊球場對富邦悍將隊之戰先發8局無失分，成為中職本季第一位10勝投手，奪三振132次也居榜首，龍隊終場1：0獲勝，悍將吞下3連敗。

鋼龍用96球完成8局任務，只被揮出3支安打，飆出7次三振，近6場先發首嘗勝投，終止2連敗，本季戰績升至10勝4敗，防禦率3.20仍在全聯盟排名第二，只落後中信兄弟隊德保拉的3.09。

這場比賽形成投手戰，兩隊前6局都未得分；悍將洋投肯特投6局，被揮出4支安打、保送兩次，投出5次三振，優質先發無關勝敗，戰績仍是4勝10敗（全聯盟最多敗），防禦率降至3.42。

龍隊7局上面對悍將第2任投手王尉永，終於展開攻勢，邱辰揮出安打，郭天信關鍵三壘打攻下全場第1分，成為勝利打點。

龍隊全場6支安打，悍將只有4安，而且最近3場比賽只得1分，終止對戰龍隊3連勝，下半季排名從第2掉到第3。