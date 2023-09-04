U18世界盃／中華對捷克一戰有望全員亮相 陽念希後援待命

U18世界盃棒球賽中華隊今晚與捷克比賽有望達成全員亮相，林劭威先發守游擊，上一屆表現亮眼的陽念希有可能中繼登板；今晚比賽因為雨勢影響，預計晚間8時20分開打。

U18世界盃棒球賽今晚與捷克隊交手打序有微調，黃天賜板凳待命，游擊手由林劭威先發、打9棒，邱鑫打開路先鋒第1棒、守左外野，指定打擊交給徐紹予、打7棒。

總教練吳柏宏表示，林劭威前幾場比賽沒有上場，但接下來後面比賽可能也會需要他，今天比賽先讓他先發出賽，適應比賽氣氛、維持球感。

林劭威先發出賽後，陣中僅剩陽念希本屆還沒有亮相，陽念希去年U18世界盃棒球賽對美國投出國際賽代表作，但此次從集訓開始狀況就不算理想。吳柏宏表示，陽念希的狀況一直在調整中，之前身體有點不舒服，現在找回不錯的狀況，今天有機會後援登板。

陽念希也是球隊中投打二刀好手之一，吳柏宏表示，今天讓他投手出賽試看看，也可能複賽會想要借重他投球的能力，至於打擊本來設定代打或打指定打擊，但目前看來打指定打擊的人選都表現不錯，應該會讓陽念希代打為主。