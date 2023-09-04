U18世界盃／韓國擊敗澳洲 保晉級生機

U18世界盃棒球賽韓國隊今天與澳洲隊交手比賽攸關兩隊晉級關係，韓國隊先發投手陸墡曄6.1局飆8K、無失分，率隊以3比0拿下預賽第2勝、保住晉級生機。

U18世界盃棒球賽韓國隊今天在台中洲際棒球場與澳洲隊交手，韓國隊先發投手陸墡曄展現壓制力，直到7局上1人出局後被敲出二壘打退場，由後援投手金澤延接手，連飆2次三振、化解危機，替球隊守住勝利。

韓國隊先發投手陸墡曄總計投6.1局被敲出5支安打，投出2次保送、8次三振，金澤延後援投0.2局沒被敲出安打，投出2次三振，兩人聯手壓制，沒讓澳洲隊拿下分數。

韓國隊今天打線發揮得不算理想，整場比賽僅敲出2支安打，4局下靠著不死三振、暴投、保送、犧牲觸擊攻占二、三壘，再獲得故意四壞保送攻占滿壘，滿壘時李律叡致勝二壘打，一棒送回3分、奠定勝基。

韓國隊擊敗澳洲隊，目前預賽2勝1敗、保住晉級生機。澳洲隊吞下3敗，賽後戰績1勝3敗，澳洲隊接下來預賽僅剩1場比賽為5日對捷克。