U18世界盃／國際賽對手多派左投 教頭吳柏宏：打者已提升

U18世界盃棒球賽中華隊此次預賽4戰有3戰對手派左投先發，總教練吳柏宏直言，國外球隊似乎都會準備左投對付中華隊，但國內左投進化、加上國際賽打得多，現在打左投進步很多。

U18世界盃棒球賽中華隊此次預賽依序與澳洲、韓國、墨西哥和今晚將與捷克隊交手，除了首戰的澳洲之外，其餘3隊都派出先發左投，吳柏宏直言：「我覺得國外球隊每次好像都準備好左投對我們。」

除了U18層級賽事，吳柏宏過往帶球隊打國際賽經驗也多，他認為或許大家都把中華隊當作最好的球隊，國際賽遇到就會派出最好的左投先發，不管在什麼層級的國際賽都是，可能也是印象中打者對於左投的適應沒有這麼快，加上此批U18會打的左打者多，才會有「派左投對中華隊」的習慣。

吳柏宏坦言，以前選手對左投真的可以說是一籌莫展，但現在再怎麼好的左投手，中華隊選手還是有辦法拿下分數。他也笑說：「這也是別的國家幫助我們，讓我們國際賽有打好左投的機會。」

吳柏宏表示，除了國際賽打得多，加上國內近年好的左投也多，包括穀保家商畢業旅美好手林昱珉，以及目前代表隊中的左投林維恩，都是素質好的左投，中華隊打者對於左投的掌握度提升很多。