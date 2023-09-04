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中職／被高國輝5轟洋投最多 羅曼說這門重砲還可再打

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
羅曼球員時期被高國輝轟出5支全壘打。記者藍宗標／攝影
羅曼球員時期被高國輝轟出5支全壘打。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊老將高國輝宣布季後高掛球鞋，結束中職生涯11年，投手教練羅曼過去球員時期被他轟出5支全壘打，是所有洋投最多，羅曼笑說：「生涯有幫他一點。」

羅曼2016年效力Lamigo桃猿隊、17年轉戰中信兄弟隊，曾和高國輝對戰兩個球季，28次打數被揮出13支安打，被打擊率達4成64。

羅曼表示，高國輝是典型力量型的打者，身材又很棒，對失投球掌握度很高，有一棒改變戰局的能力。

高國輝宣布引退的消息一出，羅曼嚇了一跳，他說：「聽到很驚訝，他還能繼續打，不知為何做出這種決定，可能有其他原因吧。」

羅曼還記得過去對戰經驗，對付高國輝這種強打型打者，都以滑球、外角球為主，希望在球數上領先，但只要失投，他的掌握度很好，「以為自己可以掌握對決，結果並不是。」

中職新生代球員中，羅曼本來認為隊上的申皓瑋、范國宸能像高國輝一樣，後來發現還是不太一樣，沒人跟他這麼相同。

高國輝 中職 富邦悍將

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