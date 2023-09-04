籃球／林秉聖雙合約事件 籃協出面調處結果...沒結論

上季幫助新北中信特攻隊奪下T1聯盟金盃的「齊天大聖」林秉聖，季外鬧出合約雙胞爭議，PLG新竹街口攻城獅隊除發表聲明要求林秉聖報導，也去函中華籃球協會，今天中華籃協召開第一次調處會議，攻城獅和T1聯盟新隊伍台北台新戰神隊都派出代表出席，但尚未有結論。

中華籃協表示，依據攻城獅球團來函申請，今天針對林秉聖合約一案召開第一次調處會議，會中雙方球團代表均表示，期能建立並完善相關制度，因應急遽變化的籃壇環境，以符現狀。

籃協指出，本次調處會議尚未有結論，但希望在共好的前提下，提出協商條件，並待雙方代表回報總公司說明調處會議內容後，視後續情況再行決定是否召開第二次調處會議。