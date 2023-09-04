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U18世界盃／曾偉喆踏上夢寐以求舞台 初登板勝投

中央社／ 台中4日電
曾偉喆(中)。 WBSC官網
曾偉喆(中)。 WBSC官網

U18世界盃棒球賽中華隊投手曾偉喆站上夢寐以求的舞台，昨天國際賽初登板，對墨西哥平手時中繼1局無失分拿下國際賽首勝，高張力場面不緊張更享受，他也期待複賽有機會對日本。

鶯歌工商好手曾偉喆有開轟實力、投球能力也受到肯定，是投打二刀好手，因為守備位置考量，此次U18世界盃棒球賽定位投手為主，從36人培訓名單開始拚，最後如願披上國家隊戰袍，曾偉喆直呼：「我覺得不可思議，努力了這麼久、這是夢寐以求的事情。」

U18世界盃棒球賽中華隊昨晚與墨西哥交手，兩隊4局打完1比1戰成平手，中華隊5局下換上曾偉喆登板中繼，連抓2個出局數後投出保送、被敲安打，守備幫忙抓到跑往三壘的跑者，順利完成投球任務。

曾偉喆總計投1局被敲1支安打，投出1次保送、無失分，最快球速144公里，國際賽初亮相有好表現，中華隊終場以4比1拿勝，曾偉喆是勝投。

曾偉喆透露，前一場比賽對韓國時，看到觀眾很多，比賽過程中在場邊準備時很亢奮想要登板，最後沒有機會，與墨西哥隊比賽登板，其實沒有想像中的緊張，自己屬於高張力比賽會更興奮的類型。

曾偉喆在母隊鶯歌時投球的場次並不多，他希望可以二刀發展，投球部分先發、中繼都可以，但中繼調整準備上會比較難，「在投手這個角色上，我還在尋找一個適合自己的定位。」

曾偉喆自評國際賽初登板表現不錯，前2個出局數後快就抓到，但還是有受到下雨、土很黏的影響；曾偉喆集訓時對亞運培訓隊熱身賽投不好，昨晚登板好投增加自信，他最希望可以對上日本隊，因為和母隊台日混血球員徐翔聖交情好。

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