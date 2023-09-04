U18世界盃／荷蘭完封西班牙 波多黎各預賽3連勝

U18世界盃棒球賽預賽荷蘭今天靠著先發投手柯林尼森投出無安打完封比賽，率隊以5比0擊敗西班牙、拿下第3勝；波多黎各則靠著克魯茲完封勝，率隊以1比0擊敗墨西哥、拿下3連勝。

U18世界盃棒球賽B組預賽荷蘭隊今天在天母棒球場與西班牙隊交手，荷蘭隊先發投手柯林尼森（Maxwell Cornelissen）表現亮眼，開賽連抓6個出局數，直到3局上因為失誤讓西班牙隊打者上壘，但沒讓對手延續攻勢。

柯林尼森4到6局完美壓制，7局才又投出觸身球保送讓打者上壘，但及時回穩、沒有失掉分數，幫助球隊拿下勝利；柯林尼森今天總計投7局沒被敲出安打，投出5次三振，無失分，拿下勝投。

荷蘭隊3局下靠著失誤、犧牲觸擊、接連安打攻下2分，6局下再攻下3分拉開領先差距，拿下預賽第3勝，目前戰績3勝1敗，取得晉級優勢。

A組預賽波多黎各今天與墨西哥隊在洲際棒球場交手，波多黎各先發投手克魯茲（Angel Cruz）總計投7局，被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，好投壓制拿下勝投。

波多黎各今天攻勢集中在前半段，3局上靠著保送、巴斯德納（Yeriel Pastrana）適時安打送回致勝分，順利擊敗墨西哥，拿下預賽第3勝。波多黎各目前戰績與中華隊同為3勝0敗，明天兩隊交手，預期就是A組分組第1之爭。