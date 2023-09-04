快訊

海葵走了「雨彈狂襲」 高雄市宣布4個行政區明天停班停課

海葵下午還在澎湖滯留打轉 氣象局曝最新風雨預估

窗戶外發現鞋印！台中女童從9樓墜落送醫搶救不治 媽媽在家被通報才發現

U18世界盃／荷蘭完封西班牙 波多黎各預賽3連勝

中央社／ 台中4日電
荷蘭隊封西班牙。 WBSC官網
荷蘭隊封西班牙。 WBSC官網

U18世界盃棒球賽預賽荷蘭今天靠著先發投手柯林尼森投出無安打完封比賽，率隊以5比0擊敗西班牙、拿下第3勝；波多黎各則靠著克魯茲完封勝，率隊以1比0擊敗墨西哥、拿下3連勝。

U18世界盃棒球賽B組預賽荷蘭隊今天在天母棒球場與西班牙隊交手，荷蘭隊先發投手柯林尼森（Maxwell Cornelissen）表現亮眼，開賽連抓6個出局數，直到3局上因為失誤讓西班牙隊打者上壘，但沒讓對手延續攻勢。

柯林尼森4到6局完美壓制，7局才又投出觸身球保送讓打者上壘，但及時回穩、沒有失掉分數，幫助球隊拿下勝利；柯林尼森今天總計投7局沒被敲出安打，投出5次三振，無失分，拿下勝投。

荷蘭隊3局下靠著失誤、犧牲觸擊、接連安打攻下2分，6局下再攻下3分拉開領先差距，拿下預賽第3勝，目前戰績3勝1敗，取得晉級優勢。

A組預賽波多黎各今天與墨西哥隊在洲際棒球場交手，波多黎各先發投手克魯茲（Angel Cruz）總計投7局，被敲出3支安打，投出6次三振、無失分，好投壓制拿下勝投。

波多黎各今天攻勢集中在前半段，3局上靠著保送、巴斯德納（Yeriel Pastrana）適時安打送回致勝分，順利擊敗墨西哥，拿下預賽第3勝。波多黎各目前戰績與中華隊同為3勝0敗，明天兩隊交手，預期就是A組分組第1之爭。

棒球 克魯茲

延伸閱讀

U18世界盃／台中賽事暫停中華隊受影響 4日早上調整後通知

U18世界盃／韓國投打發揮 擊敗捷克勝場開張

女壘／U18亞洲盃冠軍戰中華不敵日本 取得世界盃門票

U18世界盃／王彥恩再拚 4日對捷克先發證明自己

相關新聞

籃球／林秉聖雙合約事件 籃協出面調處結果...沒結論

上季幫助新北中信特攻隊奪下T1聯盟金盃的「齊天大聖」林秉聖，季外鬧出合約雙胞爭議，PLG新竹街口攻城獅隊除發表聲明要求林...

中職／丘昌榮談高國輝退休 若非受傷有單季50轟實力

富邦悍將隊37歲老將高國輝宣布退休，將結束中職生涯11年，悍將隊總教練丘昌榮今天表示，高國輝是三屆全壘打王，身手、表現無...

中職／贏球牽起他的手 呂詠臻看照片才驚覺「牽那麼緊！」

味全龍隊2日打到延長10局4：1擊敗統一獅隊，終止7連敗，呂詠臻登板雖上演劇場，最終還是無失分守成，拿下生涯第1個救援點...

日職／山川穗高猥褻女性獲不起訴 西武仍無限期禁賽他並道歉

西武獅隊重砲山川穗高今年5月被指控對女性強制猥褻，先前確定因指控不足未被起訴，不過今天球團仍宣布要無限期禁賽，高層和山川本人今天都發聲明回應。 據日媒《Sponichi Annex》報導，事件爆

中職／葉君璋說真的喜歡高國輝 曾一起封王當做美好結束

富邦悍將隊37歲老將高國輝將在季後退休，中職生涯11年唯一總冠軍紀錄是2016年，在義大犀牛隊以4勝2敗擊敗中信兄弟隊，...

中職／讓全台熱戀的3分砲、單季39轟 高國輝用全壘打寫情詩

再戰一年，未讓高國輝的故事在選手篇章尾聲再翻騰出一頁高潮，今天富邦悍將隊證實他決定在今年球季後退役，當年隨「紅蜻蜓」旋律...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦