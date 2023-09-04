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日職／山川穗高猥褻女性獲不起訴 西武仍無限期禁賽他並道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
山川穗高。 報系資料照
山川穗高。 報系資料照

西武獅隊重砲山川穗高今年5月被指控對女性強制猥褻，先前確定因指控不足未被起訴，不過今天球團仍宣布要無限期禁賽，高層和山川本人今天都發聲明回應。

據日媒《Sponichi Annex》報導，事件爆發後山川穗高一直在球隊三軍訓練。球隊高層今對外道歉，「對球迷和相關人員帶來不便和擔憂，我們深表歉意。檢方決定不起訴此案，但作為一支棒球隊，我們會認真看待這狀況，因此決定無限期禁賽讓他反省。」

山川穗高也向外界道歉，他指出自己全力配合調查，雖然獲判無罪，但沒有意識到自己身為職棒球員該注意，對此感到抱歉。他強調會接受球隊處分，並努力訓練，希望能再度成為球隊一分子。

許多日本球迷認為西武的聲明是在暗示要放棄山川穗高，也有人認為當年得到中田翔的巨人隊會出手，台灣球迷則開玩笑表示，可以來中職。

山川穗高 西武獅

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