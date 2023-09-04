U18世界盃／洲際今採閉門戰 中華隊出戰捷克拚4連勝
U18世界盃棒球賽遭遇海葵颱風攪局，台中市今天停班停課，國際棒壘球總會（WBSC）上午勘查場地後，確認今天賽程可以開賽，但將採閉門賽事，中華隊將於晚上6點半面對捷克隊，爭取預賽4連勝。
中華隊在A組預賽依序擊敗澳洲、南韓、墨西哥隊，取得3連勝，昨天晚間賽事已因颱風先暫停，今天賽事安排則待上午調整後再通知。
中華棒協表示，「國際賽事經過WBSC綜合研判，颱風影響天候因素已經大幅降低，經評估洲際棒球場現場天候可以開賽，預計調整時程如下，賽事採『閉門賽』舉行。」
中華隊今天晚上6點半迎戰捷克，不開放球迷進場，可透過轉播為中華隊加油，此戰先發任務交給平鎮高中右投王彥恩。
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