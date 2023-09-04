中職／英雄女神日23、24日登場 UniGirls散發女神魅力

統一獅隊推出「2023 HEROINE英雄女神日」，將於23、24日在台南球場熱鬧登場，推出專屬主題球衣、形象主視覺，歡迎球迷進場感受UniGirls女神魅力。

獅隊這兩場比賽分別對決中信兄弟、味全龍隊，預售票在全台統一超商ibon售票系統全面開賣，購票網址：https://reurl.cc/AAxklp。

獅隊公布相關訊息如下：

下半季主題日活動第四檔推出「2023 HEROINE英雄女神日」，UniGirls女孩化身英雄女神，呼應開季主題HERO口號，本次女孩日以HEROINE作為主題，用女主角、女英雄的概念展現充滿女力態度。

在LOGO設計上，使用呼應UniGirls的草寫奔放風格，結合皇冠圖案，象徵每一位UniGirls都是球場上的勝利女神，帶領球迎接每一場的勝利，另外使用星形圖案造型外框，代表每位女孩都是統一場上最閃亮的一顆星。

球衣設計不同於季初叢林迷彩路線，採用四種不同層次桃紅色系拼貼而成的CAMO迷彩設計，整體風格較為潮流時尚，並在迷彩中巧妙結合UNILIONS字樣、UL複合字以及愛心圖樣，除了充滿不少巧思外，也讓這套迷彩設計更加獨一無二，帽徽設計上也不同以往的UL複合字設計，採用UL相勾的草寫字體結合，也是少見的創意發想。

UniGirls女孩團員共20位，本次主視覺設計以華麗舞台為背景，每位女孩化身女神降臨舞台，每個女孩擁有不同專屬才藝，都是舞台上閃耀的一顆新星。