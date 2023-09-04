U18世界盃／墨西哥耍藏球伎倆 我預賽仍3連勝

墨西哥隊有漏洞的藏球戲碼，未被吹判投手犯規，中華隊吃了虧但幸未對比賽結果帶來影響，終場以4：1贏球，在U18世界盃棒球賽預賽取得3連勝，晉級情勢看好。

中華隊此役共用3任投手，張峻瑋先發4局被敲2安打、失1分，曾偉喆負責1局無失分；前兩戰都是先發二壘手的「二刀流」陳睦衡，切換到另一刀，第6局站上投手丘，後援2局無失分。

兩隊前5局戰成1：1，中華隊在6局上出現3支安打串聯，隊長王念好安打開路，推進二壘後，李勛傑、張趙紘串聯安打，攻下超前分，邱鑫在滿壘的打席選到保送再擠回1分，7局上李勛傑的單場第3安再帶1分打點。

貢獻致勝安打的張趙紘，前一場替補傷退的陳睦衡，3打席都被三振，此役獲得先發機會。他說，前一戰吞下3K後努力保持正向，對自己喊話「明天會更好」。

中華隊總教練吳柏宏指出，「這場打得比預料中辛苦，主因是打者追打太多壞球，沒有把握對方投手控球不穩。」中華隊3勝在手，吳柏宏表示，還是要全力求勝、爭取分組第一。

意外插曲是墨西哥7局上的藏球演技，讓柯敬賢在三壘上出局，當下教練團即提出質疑，但未獲裁判採納，技術委員賽後檢視承認當時墨西哥投手未持球上丘，已構成投手犯規，中華隊因誤判少1分還被騙1個出局數。