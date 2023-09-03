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U18世界盃／韓國投打發揮 擊敗捷克勝場開張

中央社／ 台中3日電
韓國取得首勝。 WBSC官方推特
韓國取得首勝。 WBSC官方推特

U18世界盃棒球賽A組預賽韓國隊今天與捷克隊交手，韓國隊投手群聯手壓制，直到7局才讓捷克隊攻下分數，韓國團隊敲出14支安打，投打發揮以14比1拿下首勝。

U18世界盃棒球賽A組預賽韓國隊首定原戰於1日與波多黎各隊交手，但因為雨勢影響延賽，昨天與台灣隊比賽成為韓國隊本屆賽事首戰，韓國隊昨天派出陣中王牌左投黃晙舒先發，但黃晙舒昨天的狀況不算好，直球速度也沒有發揮到最好。

韓國隊昨天以1比6不敵台灣隊，賽後韓國隊總教練李永福難掩失望表示，因為原定的第1場比賽下雨沒有打、只能一直等待，希望韓國隊的球員之後表現可以漸入佳境。

韓國隊今天與捷克隊交手首局就有攻勢，靠著保送、盜壘、接連2支安打攻占滿壘，靠著野手選擇、失誤跑回2分，3局上靠著保送、2人出局後曹炫敏安打送回團隊第3分。

韓國隊4局上攻勢再起，李律叡率先敲出二壘打，再靠著安打、高飛犧牲打跑回1分，韓國隊攻勢延續，接連安打串聯搶分，單局攻下3分、拉開領先差距，5局拿下2分、7局上一口氣攻下6分，順利拿下本屆韓國隊首勝。

韓國隊今天先發投手朴基鎬投3局沒被敲出安打，投出3次三振，朴健佑中繼登板，投2局被敲出1支安打，投出3次三振，林尚炫6局登板無失分，7局續投有狀況失掉1分，趙大鉉後援登板，投0.2局無失分、替球隊守住勝利。

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