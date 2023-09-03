U18世界盃／二壘審當機釀出爭議判決 日美大戰1分決勝

U18世界盃棒球賽今天B組預賽由日本、美國兩強交鋒，出現爭議畫面，二壘審先當機，主審經過重播檢視後再給出離奇判決，判出天母球場飄滿驚嘆號。日本此役一度取得4：0領先，經歷7局下驚魂，終場以4：3險勝，日本取得3連勝，衛冕冠軍美國則是2勝1敗。

爭議畫面出現在4局下，美國的攻勢由莫蘭多（Perry Morlando）二壘打展開，格瑞芬（Konnor Griffin）打向投手方向，在二壘、三壘之間形成夾殺，莫蘭多折返多趟回到二壘時，格瑞芬也已上二壘，日本選手對兩人都進行觸殺。

按照規則，不屬強迫進壘狀態，若2名跑壘員占據同一壘包，由前位跑者有該壘的占有權，後位跑者被觸球於身時應為出局。

格瑞芬出局沒有問題，問題在於二壘審、義大利籍馬基維利（Yuri Macchiavelli）當下未作任何手勢，莫蘭多也搞不清楚狀況，人又離開二壘壘包，日本機警趕緊上前觸殺，馬基維利依然不為所動，只是微笑看著眼前的人世種種，莫蘭多在三壘指導教練指示下索性一路跑回本壘。

裁判經過長時間討論、檢視畫面後，做出更令人不解的判決，美國跑回這1分，日本教練上場力爭，裁判再次聚集開會、技術委員也進入場內，最終才確認兩人都出局無誤。