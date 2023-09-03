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中職／全聯盟最多敗肯特再登板 偏偏對決最多勝的鋼龍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
悍將洋投肯特（富邦悍將提供） 中央社
悍將洋投肯特（富邦悍將提供） 中央社

中職今天台南、桃園兩場比賽受到颱風影響，提早宣布延賽，富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰味全龍隊，分別推出肯特、鋼龍登板先發，形成中職最多敗、最多勝投手對決。

肯特本季出賽18場（17場先發），戰績4勝10敗、防禦率3.61，也是全聯盟唯一嘗到二位數敗場的投手，江少慶（2勝7敗）、郭郁政（3勝7敗）、布雷克（5勝7敗）、黃子鵬（7勝7敗）都是7敗並列第2慘。

肯特近8場先發2勝6敗，整季勝率只有2成86，不過防禦率在全聯盟5名上榜的投手排名第4，也是悍將唯一進榜代表。

從肯特投球內容看來，對戰龍隊2先發1後援吞下2敗、防禦率2.40，現階段成為敗投王的主因是對戰統一獅隊5戰全敗，防禦率6.75也是最差數字。

鋼龍的表現完全相反，本季22場先發是中職投手最多，戰績9勝4敗、防禦率3.39，不但暫居勝投王，奪三振125次也排名第1，最快明天成為本季首位10勝投手。

另外，鋼龍防禦率排名第2，只落後中信兄弟隊德保拉的3.09，有機會挑戰投手三冠王。

悍將下半季15勝13敗暫居第2，落後樂天桃猿隊1.5場勝差，對戰龍隊5勝3敗，但本季4次對決鋼龍都遭壓制，吞下3連敗，合計25.2局只得5分，還未找到破解之道。

龍隊最近8戰只拿1勝，下半季15勝1和15敗，排名掉到第4，但落後猿隊2.5場勝差，前4名球隊差距不大，戰局隨時可能生變。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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