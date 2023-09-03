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U18世界盃／張峻瑋國際賽首先發 飆速151公里好投

中央社／ 台中3日電
張峻瑋（右）。 中央社(資料照)
張峻瑋（右）。 中央社(資料照)

U18世界盃棒球賽中隊今天與墨西哥交手，先發投手張峻瑋國際賽首場先發投4局失1分、最快球速151公里，有危機但都能冷靜化解，好表現率隊拿下預賽3連勝。

U18世界盃棒球賽中華隊今天預賽第3戰與墨西哥隊交手，中華隊派出火球男張峻瑋先發，張峻瑋2局1人出局後被敲出長打，但及時回穩、沒有失分，直到4局單局投出2次保送、被敲安打失掉1分。

張峻瑋今天總計投4局被敲出2支安打，投出4次三振、2次保送，失掉1分責失分，最快球速151公里，球隊拿勝、張峻瑋無關勝敗。

中華隊總教練吳柏宏表示，今天賽前本來擔心張峻瑋的控球沒這麼穩定，但他的投球型態就是這樣，場上自己製造的危機，也都有辦法自己守下來、表現算是不錯。

張峻瑋人生首場國際賽先發，他表示，今天主要是心理上的問題比較多，第一次對上國外球隊，難免會想比較多，但滿意的地方是有想辦法靜下來、不會太著急丟球，把節奏拉回自己手中。

中華隊預賽接連擊敗澳洲、韓國、墨西哥，取得晉級相對有利的位置，接下來預賽2場比賽對手為捷克和波多黎各。

吳柏宏表示，今天與墨西哥隊交手，5局打完還是平手，其實沒想到會打得這麼辛苦，對方的先發投手直球和變化球有擾亂中華隊打者節奏，讓打者追打比較多壞球，有很多上壘機會，只是沒能把握好。

吳柏宏表示，拿下對韓國、墨西哥這2場賽前設定預賽最重要比賽，對後續比賽壓力就不會這麼大，但晉級關係還是會受到其他球隊對戰牽動，接下來的比賽還是要全力搶勝。

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