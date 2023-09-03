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日職／王柏融等到7局下才代打 唯一打席出現雙殺打

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王柏融。 擷圖自畫面
王柏融。 擷圖自畫面

日本火腿隊今天在北海道主場再戰歐力士隊，進行3連戰最後一戰，旅日好手王柏融未先發，7局下代打揮出雙殺打，火腿終場1：3輸球、吞下2連敗。

歐力士2局上2出局攻占滿壘，佐野皓大揮出安打，攻下全場第1分；6局上兩出局，頓宮裕真轟出陽春砲，形成2：0領先。

佐野皓大此役5打數2安打，7局上第2安又攻下1分打點，幫助歐力士擴大領先差距。

火腿前6局掛零，7局下野村佑希靠失誤上壘，洋砲馬丁尼茲（Ariel Martinez）安打攻下1分；王柏融在1出局一壘有人時上場代打，面對歐力士中繼投手宇田川優希，揮出二壘方向滾地球，形成雙殺結束火腿攻勢。

王柏融前天3連戰首戰未亮相，昨天3打數1安打、被保送1次，今天唯一打席雙殺打，本季出賽11場，合計29打數8安打，包括全壘打、三壘打各1支，目前打擊率2成76、攻下5分點。

日本火腿 歐力士

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