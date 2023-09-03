U18世界盃／陳睦衡後援登板 動腦玩節奏三振穩守

U18世界盃棒球賽台灣隊二刀陳睦衡今天對墨西哥後援登板，投2局無失分，受傷的地方仍會疼痛，但陳睦衡動腦玩節奏，7局下等墨西哥隊打者喊暫停主審沒給、三振打者守住勝利。

U18世界盃棒球賽台灣隊此次陣中有不少投打二刀好手，但因為以野手守備位置考量，僅陳睦衡投打出賽比例會比較平均，其他二刀好手主要著重投手出賽。

陳睦衡預賽前2場比賽都是先發守二壘，攻守有表現，但昨天與韓國隊比賽守備時與韓國隊跑者碰撞傷退，右腳接近腳踝的地方有傷口；陳睦衡今天改當投手、牛棚待命，6局下接替登板後援，1人出局後接連被敲2支安打，但沒有失分。

陳睦衡7局續投連抓3個出局數，幫助球隊守住勝利，以4比1拿勝；陳睦衡表示，腳受傷的部分在活動時還是會有點疼痛的感覺，加上今天下雨、場地溼滑，有點沒辦法踩穩，狀況其實沒有很好。

陳睦衡笑說，4局時就有跟中繼投手曾偉喆一起在旁邊熱身，教練團通知要上場時其實正在一旁當啦啦隊，但球隊需要、隨時做好準備上場。

陳睦衡狀況不好但動腦玩節奏，今天登板投球過程中一度找不到準心，喊暫停要求補土、讓自己稍微喘息，也擾亂打者節奏。

7局2人出局後，陳睦衡前面用快節奏搶到2個好球數，最後刻意放慢節奏，打者喊暫停、主審沒給，陳睦衡投進好球帶、讓打者被三振出局，替球隊守住勝利。